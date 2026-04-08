Швеция впервые примет встречу министров иностранных дел стран НАТО

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Швеция 21-22 мая примет в Хельсингборге встречу министров иностранных дел стран НАТО, на которой будет рассмотрена подготовка к саммиту альянса в Анкаре, сообщила в среду пресс-служба МИД королевства.

"Это будет первый случай, когда Швеция принимает встречу НАТО на министерском уровне. Проведение встречи высокого уровня для альянса демонстрирует стремление Швеции быть активным и конструктивным союзником НАТО", - отметила министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард.

Как принимающая страна Швеция отвечает за практическую организацию мероприятия в тесном сотрудничестве с НАТО. В связи со встречей Стенергард проведет ряд двусторонних встреч и переговоров.

"Весенняя встреча министров иностранных дел стран НАТО является важной частью подготовки к саммиту НАТО в Анкаре в июле. Ожидается, что в ходе саммита будут обсуждаться вопросы выполнения нового обязательства по оборонным расходам, принятого на саммите НАТО в Гааге в прошлом году, а также дальнейшая поддержка Украины", - сказала Стенергард.

Швеция, которая более 200 лет придерживалась политики нейтралитета, официально вошла в НАТО 7 марта 2024 года, мотивировав членство проведением Россией специальной военной операции на Украине.

Саммит НАТО состоится в турецкой столице в июле 2026 года.

Иран намерен брать с танкеров пошлину в $1 за баррель за проход через Ормузский пролив

 Иран намерен брать с танкеров пошлину в $1 за баррель за проход через Ормузский пролив

Военачальник США заявил, что прекращение огня с Ираном может оказаться паузой

Ключевой нефтепровод в Саудовской Аравии атакован беспилотником

Израиль продолжит наносить удары по ливанской "Хезболле"

Трамп пригрозил пошлинами в 50% странам, которые будут поставлять оружие Ирану

Президент США заявил, что Иран не будет обогащать уран

Трамп заявил о согласии обсуждать с Ираном отмену санкций

 Трамп заявил о согласии обсуждать с Ираном отмену санкций

Brent подешевела на 15,35% до $93,92 за баррель

 Brent подешевела на 15,35% до $93,92 за баррель

Администрация Трампа может сократить запрос Пентагона на финансирование кампании в Иране

Вэнс заявил о значительном сближении позиций Москвы и Киева по урегулированию

 Вэнс заявил о значительном сближении позиций Москвы и Киева по урегулированию
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1489 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8945 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов