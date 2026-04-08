Швеция впервые примет встречу министров иностранных дел стран НАТО

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Швеция 21-22 мая примет в Хельсингборге встречу министров иностранных дел стран НАТО, на которой будет рассмотрена подготовка к саммиту альянса в Анкаре, сообщила в среду пресс-служба МИД королевства.

"Это будет первый случай, когда Швеция принимает встречу НАТО на министерском уровне. Проведение встречи высокого уровня для альянса демонстрирует стремление Швеции быть активным и конструктивным союзником НАТО", - отметила министр иностранных дел Мария Мальмер Стенергард.

Как принимающая страна Швеция отвечает за практическую организацию мероприятия в тесном сотрудничестве с НАТО. В связи со встречей Стенергард проведет ряд двусторонних встреч и переговоров.

"Весенняя встреча министров иностранных дел стран НАТО является важной частью подготовки к саммиту НАТО в Анкаре в июле. Ожидается, что в ходе саммита будут обсуждаться вопросы выполнения нового обязательства по оборонным расходам, принятого на саммите НАТО в Гааге в прошлом году, а также дальнейшая поддержка Украины", - сказала Стенергард.

Швеция, которая более 200 лет придерживалась политики нейтралитета, официально вошла в НАТО 7 марта 2024 года, мотивировав членство проведением Россией специальной военной операции на Украине.

Саммит НАТО состоится в турецкой столице в июле 2026 года.