В Иран прибыл посланник генсека ООН

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Представитель генсека ООН по ближневосточному урегулированию Жан Арно прибыл в среду в Иран, где проведет встречи с представителями иранских властей.

"В рамках визита он встретится с иранскими коллегами и выяснит их позицию относительно складывающейся ситуации и перспектив на будущее", - информирует агентство ЭФЭ.

Арно дал высокую оценку соглашению, достигнутому при посредничестве Пакистана и других стран, которое включает временное прекращение огня, призванное обеспечить перспективы для переговоров и открывающее возможность для дипломатии.

Сам генсек ООН Антониу Гутерриш приветствовал прекращение огня и призвал стороны конфликта соблюдать обязательства в соответствии с международным правом.

В ночь на среду президент США Дональд Трамп объявил о двухнедельном прекращении огня с Ираном для заключения мирного соглашения на основе предложения из десяти пунктов, представленного иранской стороной.