NYT сообщила, что план Ирана отличается от приемлемого для переговоров с США

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Иранские предложения по урегулированию не являются тем планом, который США расценивают в качестве основы для диалога, заявил изданию The New York Times (NYT) неназванный представитель Белого дома.

"Он сказал, что план из 10 пунктов, обнародованный Ираном в среду, отличается от плана, который, как говорил президент США Дональд Трамп, будет реалистичной основой для обсуждений", - информирует NYT.

Собеседник издания не стал вдаваться в детали. Он отметил, что позднее на брифинге в среду секретарь Белого дома Кэролайн Левитт должна прояснить ситуацию.

Ранее Высший совет нацбезопасности Ирана заявил о победе в конфликте с США, поскольку Вашингтон, согласно заверениям Тегерана, принял предложение Тегерана по урегулированию. "Иран достиг исторической победы, заставив преступные США принять его план из 10 пунктов", - говорилось в заявлении совета, которое опубликовал телеканал Press TV.

В заявлении утверждалось, что США признали право Ирана на обогащение урана, контроль Ирана над Ормузским проливом, и готовы снять санкции с Тегерана.

Однако затем Трамп заявил, что иранская сторона не будет заниматься обогащением урана. Он отметил, что Вашингтон будет работать с Тегераном над тем, чтобы вывезти запасы урана с ядерных объектов.