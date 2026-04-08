Поиск

Нетаньяху заявил, что у Израиля остались цели в отношении Ирана

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в отношении Ирана у Израиля еще есть невыполненные цели, которых израильские власти добьются тем или иным способом, сообщает в среду The Times of Israel.

"Мы достигнем их с помощью соглашения или за счет возобновления боев", - цитирует газета слова Нетаньяху из видеообращения.

По его словам, Израиль готов возобновить боевые действия "в любой момент".

"Палец находится на спусковом крючке", - сказал израильский премьер.

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Израиль Биньямин Нетаньяху Иран
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

 КСИР пригрозил военным ответом в случае продолжения израильских атак на Ливан

 Трамп заявил о наличии лишь одного списка предложений по урегулированию с Ираном

 Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном

 Запасы нефти в США выросли на 3,08 млн баррелей, сильнее прогнозов

 Иран намерен брать с танкеров пошлину в $1 за баррель за проход через Ормузский пролив

