Нетаньяху заявил, что у Израиля остались цели в отношении Ирана

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что в отношении Ирана у Израиля еще есть невыполненные цели, которых израильские власти добьются тем или иным способом, сообщает в среду The Times of Israel.

"Мы достигнем их с помощью соглашения или за счет возобновления боев", - цитирует газета слова Нетаньяху из видеообращения.

По его словам, Израиль готов возобновить боевые действия "в любой момент".

"Палец находится на спусковом крючке", - сказал израильский премьер.