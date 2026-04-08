В США назвали ложью сообщения СМИ о том, что Ормузский пролив перекрыт Ираном из-за действий Израиля в Ливане

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сообщения иранских СМИ о том, что Тегеран вновь закроет Ормузский пролив из-за действий Израиля в Ливане не приемлемы, в приватных контактах иранская сторона утверждает совсем другое, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Это абсолютно неприемлемо. И опять же, это тот случай, когда их (иранцев - ИФ) публичные заявления отличаются от того, что говорится в частном порядке", - сказала она на брифинге в среду.

По словам Левитт, "сегодня мы наблюдали увеличение трафика в проливе". "Президент ожидает и требует, чтобы Ормузский пролив был открыт немедленно, быстро и безопасно. Таково его ожидание, и по закрытым каналам ему было передано, что именно это и происходит, а эти публичные сообщения являются ложью", - отметила Левитт.

Кроме того, по ее словам, Ливан не является стороной временного прекращения огня, договоренность о котором была достигнута между США и Ираном накануне.

Ранее агентство "Фарс" сообщило, что Иран остановил проход судов через Ормузский пролив в связи с действиями Израиля в Ливане. "Одновременно с атаками Израиля на Ливан проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив был остановлен", - говорится в сообщении агентства.

Агентство "Тасним", в свою очередь, сообщило со ссылкой на источник, что Иран может выйти из соглашения с США о прекращении огня, если Израиль продолжит наносить удары по территории Ливана.

Источник также сообщил агентству, что одновременно с рассмотрением возможности выхода из перемирия, иранские вооруженные силы определяют цели для ответа на атаки Израиля против Ливана.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары. Но позже в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли заявление премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, согласно которому прекращение огня между США и Ираном также распространяется на Ливан.

В среду в Армии обороны Израиля сообщили о проведении крупнейших скоординированных ударов по территории Ливана с момента старта операции "Рычащий лев", которая началась 28 февраля. По утверждению военных, в течение десяти минут они нанесли удары по более чем ста командным центрам и военным объектам "Хезболлы".

Хроника 28 февраля – 08 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Трамп обсудит с Рютте возможность выхода США из НАТО

КСИР пригрозил военным ответом в случае продолжения израильских атак на Ливан

В Тегеране сработали системы ПВО

Трамп заявил о наличии лишь одного списка предложений по урегулированию с Ираном

В Иране обусловили переговоры с США в Исламабаде перемирием в Ливане

Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном

Иран остановил движение судов по Ормузскому проливу из-за атак Израиля на Ливан

Запасы нефти в США выросли на 3,08 млн баррелей, сильнее прогнозов

Иран намерен брать с танкеров пошлину в $1 за баррель за проход через Ормузский пролив

Военачальник США заявил, что прекращение огня с Ираном может оказаться паузой
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1502 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8946 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов