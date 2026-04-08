В США назвали ложью сообщения СМИ о том, что Ормузский пролив перекрыт Ираном из-за действий Израиля в Ливане

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Сообщения иранских СМИ о том, что Тегеран вновь закроет Ормузский пролив из-за действий Израиля в Ливане не приемлемы, в приватных контактах иранская сторона утверждает совсем другое, заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

"Это абсолютно неприемлемо. И опять же, это тот случай, когда их (иранцев - ИФ) публичные заявления отличаются от того, что говорится в частном порядке", - сказала она на брифинге в среду.

По словам Левитт, "сегодня мы наблюдали увеличение трафика в проливе". "Президент ожидает и требует, чтобы Ормузский пролив был открыт немедленно, быстро и безопасно. Таково его ожидание, и по закрытым каналам ему было передано, что именно это и происходит, а эти публичные сообщения являются ложью", - отметила Левитт.

Кроме того, по ее словам, Ливан не является стороной временного прекращения огня, договоренность о котором была достигнута между США и Ираном накануне.

Ранее агентство "Фарс" сообщило, что Иран остановил проход судов через Ормузский пролив в связи с действиями Израиля в Ливане. "Одновременно с атаками Израиля на Ливан проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив был остановлен", - говорится в сообщении агентства.

Агентство "Тасним", в свою очередь, сообщило со ссылкой на источник, что Иран может выйти из соглашения с США о прекращении огня, если Израиль продолжит наносить удары по территории Ливана.

Источник также сообщил агентству, что одновременно с рассмотрением возможности выхода из перемирия, иранские вооруженные силы определяют цели для ответа на атаки Израиля против Ливана.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары. Но позже в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли заявление премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, согласно которому прекращение огня между США и Ираном также распространяется на Ливан.

В среду в Армии обороны Израиля сообщили о проведении крупнейших скоординированных ударов по территории Ливана с момента старта операции "Рычащий лев", которая началась 28 февраля. По утверждению военных, в течение десяти минут они нанесли удары по более чем ста командным центрам и военным объектам "Хезболлы".