Иран может отказаться от перемирия с США, если Израиль продолжит атаки на Ливан

Москва. 8 апреля. INTERFAX.RU - Иран может выйти из соглашения с США о прекращении огня, если Израиль продолжит наносить удары по территории Ливана, сообщает в среду агентство Tasnim со ссылкой на источник из числа иранских официальных лиц.

Источник также заявил агентству, что одновременно с рассмотрением возможности выхода из перемирия иранские вооруженные силы определяют цели для ответа на атаки Израиля против Ливана.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил готовность к переговорам на основе переданных Тегераном предложений и заявил, что приостановит на две недели удары по Ирану. В Иране и Израиле также согласились приостановить удары. Но позже в офисе премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли заявление премьер-министра Пакистана Шахбаза Шарифа, согласно которому прекращение огня между США и Ираном также распространяется на Ливан.

В среду в Армии обороны Израиля сообщили о проведении крупнейших скоординированных ударов по территории Ливана с момента старта операции "Рычащий лев", которая началась 28 февраля. По утверждению военных, в течение 10 минут они нанесли удары по более 100 командным центрам и военным объектам "Хезболлы".