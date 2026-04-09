Покоритель Эвереста Уиттакер умер на 98-м году жизни

Он был первым американцем, покорившим вершину в 1963 году

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Альпинист Джим Уиттакер, первый американец, взошедший на вершину Эвереста, скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на заявление его семьи.

По данным родственников, Уиттакер умер 7 апреля в своем доме в Порт‑Таунсенде (штат Вашингтон).

Уиттакер совершил восхождение на Эверест в 1963 году, став первой публичной фигурой, вернувшей интерес американцев к альпинизму. Как отмечает AP, после экспедиции он получил широкую известность, а его фотографии появились на обложках ведущих журналов.

В заявлении семьи говорится, что Уиттакер на протяжении десятилетий возглавлял различные восхождения, в том числе международную экспедицию на Эверест в 1990 году с участием альпинистов из США, СССР и Китая, целью которой было "показать, чего можно достичь благодаря сотрудничеству и доброй воле".

Помимо спортивных достижений Уиттакер был связан с сетью магазинов товаров для активного отдыха REI, где стал первым штатным сотрудником, а затем президентом и генеральным директором. В период его руководства число сотрудников компании выросло почти в четыре раза.

Семья отметила, что Уиттакер активно выступал за охрану природы и участвовал в инициативах, приведших к созданию национальных парков Норт‑Каскейдс и Редвуд.

Уиттакер также был близким другом Роберта Кеннеди, с которым совершил восхождение на одну из канадских вершин, позднее названную горой Кеннеди.

В заявлении подчеркивается, что альпинист "всю жизнь оставался сторонником мира" и верил в способность природы объединять людей.