Покоритель Эвереста Уиттакер умер на 98-м году жизни

Он был первым американцем, покорившим вершину в 1963 году

Фото: AP/TASS

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Альпинист Джим Уиттакер, первый американец, взошедший на вершину Эвереста, скончался на 98-м году жизни. Об этом сообщило Associated Press со ссылкой на заявление его семьи.

По данным родственников, Уиттакер умер 7 апреля в своем доме в Порт‑Таунсенде (штат Вашингтон).

Уиттакер совершил восхождение на Эверест в 1963 году, став первой публичной фигурой, вернувшей интерес американцев к альпинизму. Как отмечает AP, после экспедиции он получил широкую известность, а его фотографии появились на обложках ведущих журналов.

В заявлении семьи говорится, что Уиттакер на протяжении десятилетий возглавлял различные восхождения, в том числе международную экспедицию на Эверест в 1990 году с участием альпинистов из США, СССР и Китая, целью которой было "показать, чего можно достичь благодаря сотрудничеству и доброй воле".

Помимо спортивных достижений Уиттакер был связан с сетью магазинов товаров для активного отдыха REI, где стал первым штатным сотрудником, а затем президентом и генеральным директором. В период его руководства число сотрудников компании выросло почти в четыре раза.

Семья отметила, что Уиттакер активно выступал за охрану природы и участвовал в инициативах, приведших к созданию национальных парков Норт‑Каскейдс и Редвуд.

Уиттакер также был близким другом Роберта Кеннеди, с которым совершил восхождение на одну из канадских вершин, позднее названную горой Кеннеди.

В заявлении подчеркивается, что альпинист "всю жизнь оставался сторонником мира" и верил в способность природы объединять людей.

Умершие знаменитости
США Джим Уиттакер
КНДР испытала боеголовку и систему электромагнитного оружия

Макрон надеется, что прекращение огня на Ближнем Востоке будет соблюдаться

Трамп обвинил НАТО в отказе от помощи в операции в Иране

Вице-президент США назвал предстоящие переговоры с Ираном "хорошим первым шагом"

 Вице-президент США назвал предстоящие переговоры с Ираном "хорошим первым шагом"

Трамп обсудит с Рютте возможность выхода США из НАТО

 Трамп обсудит с Рютте возможность выхода США из НАТО

КСИР пригрозил военным ответом в случае продолжения израильских атак на Ливан

 КСИР пригрозил военным ответом в случае продолжения израильских атак на Ливан

В Тегеране сработали системы ПВО

Трамп заявил о наличии лишь одного списка предложений по урегулированию с Ираном

 Трамп заявил о наличии лишь одного списка предложений по урегулированию с Ираном

В Иране обусловили переговоры с США в Исламабаде перемирием в Ливане
Хроники событий
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1507 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8950 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов