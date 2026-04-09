Трамп обвинил НАТО в отказе от помощи в операции в Иране

Генсек НАТО заявил, что президент США явно разочарован альянсом

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в очередной раз заявил, что страны Североатлантического альянса не помогли США, когда Вашингтон нуждался в них.

"НАТО не было рядом, когда мы в нем нуждались, и его не будет рядом, если он нам снова понадобится", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Президент США в связи с этим призвал вспомнить про Гренландию - "большой, плохо управляемый кусок льда".

Такое заявление Трамп сделал после встречи с генсеком НАТО Марком Рютте.

Рютте после встречи с Трампом сообщил, что тот "явно разочарован" многими союзниками по НАТО из-за того, что они не поддержали действия США и Израиля против Ирана в той степени, в какой он хотел.

"Ну, как я уже сказал, очевидно, что он разочарован, но в то же время он также внимательно выслушал мои аргументы о том, что происходит", - сказал Рютте.

В беседе с журналистом CNN генсек НАТО отметил, что понимает разочарование президента, но добавил, что указал Трампу на то, что многие европейские страны помогали другими способами.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп намерен обсудить с генсеком НАТО возможность выхода США из альянса.

Ранее газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей Белого дома сообщала, что президент США рассматривает план наказания некоторых стран-членов НАТО, которые, по его мнению, не оказали должную поддержку американо-израильской операции против Ирана.

По словам источников, план среди прочего предполагает вывод из таких государств альянса американских войск, и их размещение в странах, которые оказывали большую поддержку Штатам в Иране.