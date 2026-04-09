Вице-президент США назвал предстоящие переговоры с Ираном "хорошим первым шагом"

Вэнс заявил, что Ливан не был частью соглашения между США и Ираном о прекращении огня

Вице-президент США Джей Ди Вэнс Фото: Jonathan Ernst-Pool/Getty Images

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вице-президент США Джей Ди Вэнс считает, что предстоящие переговоры с Ираном являются "хорошим первым шагом" на пути к заключению соглашения.

"Иранцы обещают открыть Ормузский пролив, и у нас есть переговоры, которые должны начаться в эти выходные. Я думаю, что это хороший первый шаг, но мы посмотрим, сможем ли мы добиться большего прогресса в ближайшие дни", - сказал Вэнс, общаясь с журналистами перед вылетом из Венгрии.

Он отметил, что одной из главных тем переговоров является отказ Ирана от обогащения урана с целью создания ядерного оружия.

"Одной из главных тем переговоров является то, что мы хотим, чтобы Иран не смог создать ядерное оружие. (...) Чем больше они будут готовы нам дать, я думаю, тем больше они добьются от этих переговоров", - заявил Вэнс.

Он напомнил, что президент США Дональд Трамп говорил об ослаблении санкций и экономическом партнерстве.

Что касается Ливана, то вице-президент США сообщил, что он не является частью договоренности о прекращении огня.

"Я думаю, иранцы почитали, что прекращение огня распространяется и на Ливан, но мы никогда не давали такого обещания", - сказал он.

"Мы говорили о том, что прекращение огня будет сосредоточено на Иране и (...) на союзниках Америки - и на Израиле, и на арабских государствах Персидского залива", - заявил Вэнс.

"Если Иран хочет, чтобы эти переговоры провалились из-за конфликта, в который они оказались втянуты из-за Ливана, который не имеет к ним никакого отношения (...) это, в конечном счете, их выбор. Мы считаем, что это было бы глупо", - добавил вице-президент США.