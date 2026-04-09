Поиск

Макрон надеется, что прекращение огня на Ближнем Востоке будет соблюдаться

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что достигнутое Тегераном и Вашингтоном двухнедельное прекращение огня должно распространяться на все зоны конфликта, включая Ливан. Он надеется, что оно будет полностью соблюдаться.

В миреКСИР пригрозил военным ответом в случае продолжения израильских атак на ЛиванКСИР пригрозил военным ответом в случае продолжения израильских атак на ЛиванЧитать подробнее

Макрон побеседовал по телефону с президентом США Дональдом Трампом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также президентом Ливана Джозефом Ауном.

"Я выразил надежду, что прекращение огня будет полностью соблюдаться каждой из воюющих сторон во всех зонах конфликта, включая Ливан. Это необходимое условие для того, чтобы прекращение огня было заслуживающим доверия и долгосрочным", - написал Макрон в соцсети X.

Он отметил, что решение о прекращении огня "было наилучшим из всех возможных".

По его словам, прекращение огня "должно открыть путь к всеобъемлющим переговорам, способным обеспечить безопасность всего Ближнего Востока", при этом любое будущее соглашение должно учитывать "опасения" по поводу ядерной и ракетной программ Ирана, а также по поводу его "политики и действий, препятствующим проходу судов через Ормузский пролив".

Макрон также сообщил, что поговорил с Ауном и премьер-министром Ливана Навафом Саламом.

"Я выразил полную солидарность Франции в связи с неизбирательными ударами Израиля по Ливану. (...) Мы самым решительным образом осуждаем эти удары", - написал французский лидер, добавив, что такие удары "угрожают устойчивости" перемирия.

"Ливан должен быть полностью охвачен этим соглашением. Я подтвердил необходимость сохранения территориальной целостности Ливана и решимость Франции поддержать усилия ливанских властей по защите суверенитета страны и реализации плана разоружения "Хезболлы", - подчеркнул Макрон.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что перемирие США и Ирана также распространяется и на Ливан. Однако в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли это заявление. Президент США Дональд Трамп впоследствии также сказал, что удары Израиля по Ливану являются темой, отдельной от договоренностей с Ираном.

В миреВ Иране обусловили переговоры с США в Исламабаде перемирием в ЛиванеЧитать подробнее

Между тем президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с Шарифом заявил, что остановка боевых действий в Ливане - часть договоренностей с США, на основе которых планируется завершить конфликт в регионе.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс в ночь на четверг пояснил журналистам, что произошло "недопонимание", и "иранцы посчитали, что прекращение огня распространяется на Ливан, но мы никогда не давали такого обещания".

"Мы говорили о том, что прекращение огня будет сосредоточено на Иране и (...) на союзниках Америки - и на Израиле, и на арабских государствах Персидского залива", - заявил Вэнс.

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.

Хроника 28 февраля – 09 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Франция Эммануэль Макрон Дональд Трамп Масуд Пезешкиан Джозеф Аун Ливан Израиль
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

КНДР испытала боеголовку и систему электромагнитного оружия

Трамп обвинил НАТО в отказе от помощи в операции в Иране

Вице-президент США назвал предстоящие переговоры с Ираном "хорошим первым шагом"

Трамп обсудит с Рютте возможность выхода США из НАТО

КСИР пригрозил военным ответом в случае продолжения израильских атак на Ливан

В Тегеране сработали системы ПВО

Трамп заявил о наличии лишь одного списка предложений по урегулированию с Ираном

В Иране обусловили переговоры с США в Исламабаде перемирием в Ливане

Уиткофф и Кушнер отправятся в Пакистан на переговоры с Ираном

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1507 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8950 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 105 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 435 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов