Макрон надеется, что прекращение огня на Ближнем Востоке будет соблюдаться

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент Франции Эммануэль Макрон считает, что достигнутое Тегераном и Вашингтоном двухнедельное прекращение огня должно распространяться на все зоны конфликта, включая Ливан. Он надеется, что оно будет полностью соблюдаться.

Макрон побеседовал по телефону с президентом США Дональдом Трампом, президентом Ирана Масудом Пезешкианом, а также президентом Ливана Джозефом Ауном.

"Я выразил надежду, что прекращение огня будет полностью соблюдаться каждой из воюющих сторон во всех зонах конфликта, включая Ливан. Это необходимое условие для того, чтобы прекращение огня было заслуживающим доверия и долгосрочным", - написал Макрон в соцсети X.

Он отметил, что решение о прекращении огня "было наилучшим из всех возможных".

По его словам, прекращение огня "должно открыть путь к всеобъемлющим переговорам, способным обеспечить безопасность всего Ближнего Востока", при этом любое будущее соглашение должно учитывать "опасения" по поводу ядерной и ракетной программ Ирана, а также по поводу его "политики и действий, препятствующим проходу судов через Ормузский пролив".

Макрон также сообщил, что поговорил с Ауном и премьер-министром Ливана Навафом Саламом.

"Я выразил полную солидарность Франции в связи с неизбирательными ударами Израиля по Ливану. (...) Мы самым решительным образом осуждаем эти удары", - написал французский лидер, добавив, что такие удары "угрожают устойчивости" перемирия.

"Ливан должен быть полностью охвачен этим соглашением. Я подтвердил необходимость сохранения территориальной целостности Ливана и решимость Франции поддержать усилия ливанских властей по защите суверенитета страны и реализации плана разоружения "Хезболлы", - подчеркнул Макрон.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что перемирие США и Ирана также распространяется и на Ливан. Однако в канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опровергли это заявление. Президент США Дональд Трамп впоследствии также сказал, что удары Израиля по Ливану являются темой, отдельной от договоренностей с Ираном.

Между тем президент Ирана Масуд Пезешкиан в разговоре с Шарифом заявил, что остановка боевых действий в Ливане - часть договоренностей с США, на основе которых планируется завершить конфликт в регионе.

В свою очередь вице-президент США Джей Ди Вэнс в ночь на четверг пояснил журналистам, что произошло "недопонимание", и "иранцы посчитали, что прекращение огня распространяется на Ливан, но мы никогда не давали такого обещания".

"Мы говорили о том, что прекращение огня будет сосредоточено на Иране и (...) на союзниках Америки - и на Израиле, и на арабских государствах Персидского залива", - заявил Вэнс.

Ожидается, что США и Иран проведут первый раунд переговоров 10 апреля в столице Пакистана Исламабаде.