Европейские фондовые индексы резко выросли в среду, подъем DAX превысил 5%

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Фондовые индексы крупнейших стран Западной Европы завершили торги в среду сильным подъемом на оптимизме, связанном с перемирием между США и Ираном.

Сводный индекс Stoxx Europe 600 подскочил на 3,88% - до 613,5 пункта.

Британский FTSE 100 прибавил 2,51%, германский DAX - 5,06%, французский CAC 40 - 4,49%, итальянский FTSE MIB - 3,7%, испанский IBEX 35 - 3,94%.

Президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ударов по Ирану в обмен на полное и немедленное открытие Ормузского пролива.

Высший совет нацбезопасности Ирана подтвердил согласие на прекращение огня с США. Ожидается, что в течение ближайших двух недель безопасный проход через Ормузский пролив "будет возможен в координации с Вооруженными силами Ирана и с учетом технических ограничений", говорится в заявлении министра иностранных дел страны Аббаса Аракчи, опубликованном от имени совета.

Несмотря на сохранение напряженности между Ираном и Израилем из-за ударов последнего по Ливану, новости о перемирии укрепили надежды на деэскалацию в регионе и вместе с ними аппетит инвесторов к риску.

Котировки энергетических компаний упали вслед за обвалом цен на нефть. Equinor потеряла 12,1% капитализации, став лидером снижения среди компонентов Stoxx 600. Бумаги Var Energi подешевели на 11,6%, BP Plc и Repsol - на 5,8%, Eni - на 5,6%, Neste - на 5,3%, Shell - на 4,7%. TotalEnergies показала самое большое падение в составе CAC 40 - стоимость ее акций опустилась на 3,1%.

Тем временем активный подъем показали бумаги авиакомпаний Ryanair Holdings (+10,6%), Lufthansa (+10,3%), easyJet (+10%), International Consolidated Airlines Group (+8,1%), оператора круизов Carnival Plc (+10,5%), туристической TUI (+9,9%).

Нарастили рыночную стоимость горнодобывающие компании: Antofagasta - на 9,9%, Fresnillo - на 7,6%, Anglo American - на 6,3%.

Позитивную динамику продемонстрировали металлургические компании, в том числе ставшая лидером роста в сводном индексе ArcelorMittal (+12,8%), а также Salzgitter (+15,2%) и Thyssenkrupp (+9%).

Заметно подорожали акции банков: Standard Chartered - на 9,6%, Societe Generale - на 9,3%, UniCredit - на 7,9%, Santander - на 7,6%, BNP Paribas - на 7,5%, Monte dei Paschi di Siena - на 7%.

Повысились котировки производителей полупроводниковой продукции, в том числе Infineon Technologies - на 11,8%, Soitec - на 10,7%, ASML Holding - на 8,9%, ASM International - на 8,8%, BE Semiconductor Industries - на 8,2%, STMicroelectronics - на 6,3%.