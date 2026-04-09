Что случилось этой ночью: четверг, 9 апреля

Атака беспилотников на Кубань, заявления Вэнса, Макрона и Галибафа по поводу перемирия, испытания вооружений КНДР

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- В Краснодарском крае силы ПВО отразили массированную атаку беспилотников. В Славянске-на-Кубани и хуторе Меккерстук обломки БПЛА повредили несколько частных домов. В поселке Саук-Дере погиб местный житель.

- Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что двухнедельное прекращение огня должно распространяться на все зоны конфликта, включая Ливан. Он выразил надежду, что оно будет полностью соблюдаться.

- Вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что Вашингтон не давал согласия на включение Ливана в условия перемирия. Предстоящие переговоры с Ираном он назвал "хорошим первым шагом" на пути к заключению соглашения.

- Спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф обвинил США в нарушении трех из десяти пунктов базовых соглашений. По его словам, в таких условиях "двусторонние переговоры или перемирие являются сомнительными".

- Дональд Трамп рассматривает план наказания некоторых стран-членов НАТО, которые, по его мнению, не оказали должную поддержку американо-израильской операции против Ирана, сообщила The Wall Street Journal.

- Пхеньян 6, 7 и 8 апреля испытал ряд вооружений, включая боеголовку тактической баллистической ракеты и систему электромагнитного оружия, информировало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

- Альпинист Джим Уиттакер, первый американец, взошедший на вершину Эвереста, скончался на 98-м году жизни в своем доме в Порт‑Таунсенде (шт. Вашингтон).

