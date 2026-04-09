Трамп пригрозил Ирану "масштабной стрельбой" в случае несоблюдения соглашения

Американские военные останутся рядом с Ираном до заключения "реального соглашения"

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп призвал Иран придерживаться условий соглашения о прекращении огня, в противном случае начнется "масштабная перестрелка".

"Если по какой-либо причине этого не произойдет, что крайне маловероятно, тогда начнется перестрелка масштабнее, качественнее и сильнее, чем кто-либо когда-либо видел", - написал Трамп в соцсети Truth Social.

Он добавил, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, а Ормузский пролив "будет открыт и безопасен".

Президент США также заявил, что все американские корабли, самолеты и военный персонал будут оставаться в Иране и вокруг него до тех пор, пока не будет достигнуто "реальное соглашение" с Тегераном.