Лидеры ряда стран осудили израильские удары по Ливану

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Международные организации, лидеры ряда стран и министры выступили с резкой критикой недавних мощных ударов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по объектам "Хезболлы" в Ливане, в результате которых погибли около 260 человек.

"Генсек ООН решительно осуждает массированные удары Израиля по Ливану 8 апреля, которые привели к гибели сотен мирных граждан, в том числе детей, а также нанесли ущерб гражданской инфраструктуре", - говорится в заявлении представителя генсека ООН Антониу Гутерриша.

Генсек международной организации выразил соболезнования властям и народу Ливана и призвал все стороны прекратить боевые действия.

Также о решительном осуждении ударов заявил испанский премьер-министр Педро Санчес. Он призвал международное сообщество осудить действия Израиля и заявил, что ЕС должен приостановить Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем в связи с действиями израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Кроме того, действия Израиля осудили во Франции, Италии и Великобритании. Глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро подчеркнул, что Ливан не должен становиться "козлом отпущения" в конфликте Израиля и Ирана, однако подчеркнул, что со своей стороны "Иран должен прекратить терроризировать Израиль через "Хезболлу".

В свою очередь, глава МИД Италии Антонио Таяни заявил, что выразил соболезнования ливанскому президенту Жозефу Ауну и вызвал посла Израиля в МИД Италии для дачи пояснений. Таяни подчеркнул, что необходимо избегать эскалации.

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер в свою очередь сообщила, что "глубоко обеспокоена" израильскими ударами по Ливану. Она призвала включить Ливан в соглашение о прекращении огня, достигнутое США и Ираном ранее.

Страны Ближнего Востока также выступили с решительным осуждением ударов по Ливану. В МИД Катара призвали международное сообщество убедить Израиль прекратить атаки, а в МИД Египта заявили, что удары производились с намерением подорвать усилия по снижению эскалации в регионе. В свою очередь в МИД Турции подчеркнули, что действия Израиля усугубляют гуманитарную ситуацию в стране.

В среду в ЦАХАЛ сообщили о проведении крупнейших скоординированных ударов по территории Ливана с момента старта 28 февраля операции "Рычащий лев". Позже ливанские власти заявили, что жертвами ударов ЦАХАЛ по территории Ливана за среду стали не менее 254 человек, еще 1 165 человек получили ранения.

Ранее премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что перемирие США и Ирана распространяется и на Ливан. Однако в канцелярии Нетаньяху опровергли это заявление. Президент США Дональд Трамп впоследствии сказал, что удары Израиля по Ливану являются темой, отдельной от договоренностей с Ираном.