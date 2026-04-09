Беспилотник ВМС США провел разведку в районе Ормузского пролива

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Дальний беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton ВМС США 9 апреля провел длительный полет в районе Ормузского пролива, по данным авиаресурса Flightradar24.

Беспилотник был запущен с авиабазы Сигонелла на Сицилии, пролетел над Саудовской Аравией и направился в Персидский залив. Там он начал курсировать над международными водами Ормузского пролива, перелетая из Персидского в Оманский залив.

Полет проводился в течение двух часов на высоте примерно 14 км.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Он может находиться в воздухе более 30 часов, выполняя полет на высоте до 17 тысяч м и скорости до 610 км/ч.