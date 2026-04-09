Meta представила свою самую мощную ИИ-модель

Она встроена в чат-бот Meta AI

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Американская Meta (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) представила новую ИИ-модель Muse Spark.

Это самая мощная модель Meta и первая, разработанная созданной в прошлом году ИИ-лабораторией Meta Superintelligence Labs (MSL), говорится в сообщении компании. Главная задача лаборатории – разработка так называемого суперинтеллекта (ИИ-системы, превосходящей по возможностям человеческий мозг, - ИФ).

При этом Meta уже работает над еще более мощными моделями и собирается создать целую серию моделей Muse. "Мы на пути к персональному суперинтеллекту – ассистенту, который может помогать всем и везде с тем, что для них важнее всего", - отмечает компания. Она называет Muse Spark "нативно мультимодальной моделью рассуждений с поддержкой использования инструментов, визуальной цепочки рассуждений и мультиагентной оркестровки".

Muse Spark предназначена для интеграции в решения Meta и уже встроена в чат-бота Meta AI (приложение и сайт). В ближайшие недели компания планирует внедрить ее в WhatsApp, Instagram, Facebook, Messenger, а также в ИИ-очки.

Meta рассчитывает, что она сделает чат-бота умнее, быстрее и позволит создать функционал для цитирования рекомендаций и контента пользователей Instagram, Facebook и Threads. Благодаря интеграции новой модели Meta AI уже стал эффективнее отвечать на вопросы о здоровье, заявляет компания.

Для ряда партнеров она организует частный предпросмотр Muse Spark через интерфейс программирования приложений (API). В отличие от ее предыдущих моделей, эта имеет закрытый исходный код, но в будущем возможен выпуск некоторых версий с открытым.

По результатам внутренних тестов Muse Spark обошла по ряду показателей Gemini от Google, а по другим была сопоставима с моделями OpenAI и Anthropic. Кроме того, она значительно превзошла по многим показателям Grok, разработанный xAI Илона Маска.

Акции Meta подорожали на 6,5% по итогам регулярных торгов в среду после релиза Muse Spark и прибавляют 0,3% в ходе предварительной сессии четверга.