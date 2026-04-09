Власти Китая задумались о поддержке авиакомпаний на фоне роста цен на топливо

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Китая рассматривает возможность оказания финансовой помощи и другой поддержки государственным авиакомпаниям, пострадавшим от взлета цен на авиатопливо на фоне конфликта на Ближнем Востоке, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

По их словам, в число рассматриваемых мер поддержки входят прямые субсидии, а также налоговые послабления и предоставление кредитов под низкие проценты с государственным обеспечением. Также обсуждается возможность проведения слияний среди авиаперевозчиков.

Обсуждения находятся на ранней стадии, никаких решений пока не принято, отмечают источники.

В последний раз власти КНР оказывали поддержку авиационной отрасли во время пандемии коронавирусной инфекции, когда в стране действовали жесткие ограничения на перемещения. Тогда правительство предоставило авиаперевозчикам экстренные кредиты на десятки миллиардов долларов. При этом тройка ведущих авиакомпаний Китая – China Southern Airlines Co., China Eastern Airlines Corp. и Air China Ltd. – так и не смогла вернуться на прибыльный уровень, получив за период с 2020-го по 2025 год совокупный убыток в размере 209 млрд юаней ($30 млрд), отмечает Bloomberg. Только China Southern удалось получить чистую прибыль в одном году за указанный период.