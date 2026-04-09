Разведывательный беспилотник США подал сигнал бедствия над Персидским заливом

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Стратегический беспилотник радиоэлектронной разведки MQ-4C Triton ВМС США подал сигнал бедствия "7700" над Персидским заливом, возвращаясь на базу после полета в районе Ормузского пролива, и пропал с экранов радаров, сообщило в четверг издание UK Defence Journal.

По данным авиационного ресурса Flightradar24, беспилотник при подлете к побережью Саудовской Аравии неожиданно повернул в сторону Персидского залива и через некоторое время начал терять высоту, резко снизившись с 15,8 до 2,8 км. После чего его сигнал пропал.

Беспилотник был запущен в четверг с авиабазы Сигонелла на итальянском острове Сицилия и после пролета над Саудовской Аравией курсировал над международными водами Ормузского пролива, перелетая из Персидского в Оманский залив. Полет проводился в течение двух часов на высоте примерно 14 км.

Разведывательный БПЛА большой дальности и высоты полета MQ-4C Triton способен предоставлять в реальном времени разведывательную информацию об обширных океанских и прибрежных областях. Он может находиться в воздухе более 30 часов, выполняя полет на высоте до 17 тыс. м и скорости до 610 км/ч.