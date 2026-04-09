В ОАЭ разрешено к применению первое в мире лекарство от ожирения в форме таблеток

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Объединенных Арабских Эмиратах официально одобрили использование первого в мире препарата в форме таблеток для лечения ожирения, сообщает пишет Khaleej Times.

По данным издания, управление по лекарственным средствам ОАЭ выдало разрешение на применение препарата Foundayo (орфорглипрон), который поступит в местные аптеки уже в мае 2026 года. Таким образом ОАЭ стали второй страной в мире после США, разрешившей продажу этого препарата.

В отличие от существующих инъекционных аналогов, орфорглипрон представляет собой малую молекулу, которая не разрушается под воздействием желудочного сока.

Представитель министерства здравоохранения ОАЭ Фатима Аль Кааби отметила, что "внедрение пероральных форм — это не просто вопрос комфорта, а стратегический прорыв, который позволит охватить лечением те группы населения, которые ранее отказывались от инъекций".

Механизм действия препарата направлен на регуляцию моторики желудочно-кишечного тракта и активацию естественных процессов насыщения. Это позволяет не только эффективно снижать вес, но и обеспечивать стабильный контроль уровня сахара в крови.

Внедрение Foundayo — часть национальной стратегии ОАЭ по снижению заболеваемости диабетом и сердечными патологиями. Власти также рассчитывают, что ранняя профилактика ожирения уменьшит нагрузку на систему здравоохранения. Препарат будет отпускаться строго по рецепту после оценки врачом индекса массы тела и рисков для здоровья конкретного пациента.

ОАЭ
Завершающий этап эвакуации сотрудников "Росатома" с АЭС "Бушер" пока не отменен

Россия передала Украине тысячу тел погибших военных

Беспилотник ВМС США провел разведку в районе Ормузского пролива

Лидеры ряда стран осудили израильские удары по Ливану

Пакистан вводит дополнительные меры безопасности перед переговорами США и Ирана

 Пакистан вводит дополнительные меры безопасности перед переговорами США и Ирана

Цена нефти Brent подросла до $97,4 за баррель

 Цена нефти Brent подросла до $97,4 за баррель

Что случилось этой ночью: четверг, 9 апреля

Трамп пригрозил Ирану "масштабной стрельбой" в случае несоблюдения соглашения

Покоритель Эвереста Уиттакер умер на 98-м году жизни

 Покоритель Эвереста Уиттакер умер на 98-м году жизни

КНДР испытала боеголовку и систему электромагнитного оружия
Хроники событий
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 109 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1515 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8957 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов