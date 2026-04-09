В ОАЭ разрешено к применению первое в мире лекарство от ожирения в форме таблеток

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - В Объединенных Арабских Эмиратах официально одобрили использование первого в мире препарата в форме таблеток для лечения ожирения, сообщает пишет Khaleej Times.

По данным издания, управление по лекарственным средствам ОАЭ выдало разрешение на применение препарата Foundayo (орфорглипрон), который поступит в местные аптеки уже в мае 2026 года. Таким образом ОАЭ стали второй страной в мире после США, разрешившей продажу этого препарата.

В отличие от существующих инъекционных аналогов, орфорглипрон представляет собой малую молекулу, которая не разрушается под воздействием желудочного сока.

Представитель министерства здравоохранения ОАЭ Фатима Аль Кааби отметила, что "внедрение пероральных форм — это не просто вопрос комфорта, а стратегический прорыв, который позволит охватить лечением те группы населения, которые ранее отказывались от инъекций".

Механизм действия препарата направлен на регуляцию моторики желудочно-кишечного тракта и активацию естественных процессов насыщения. Это позволяет не только эффективно снижать вес, но и обеспечивать стабильный контроль уровня сахара в крови.

Внедрение Foundayo — часть национальной стратегии ОАЭ по снижению заболеваемости диабетом и сердечными патологиями. Власти также рассчитывают, что ранняя профилактика ожирения уменьшит нагрузку на систему здравоохранения. Препарат будет отпускаться строго по рецепту после оценки врачом индекса массы тела и рисков для здоровья конкретного пациента.