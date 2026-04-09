Иранцы вышли на улицы почтить память Хаменеи спустя 40 дней после его гибели

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Несколько миллионов иранцев в четверг принимают участие в шествиях, чтобы отдать дань памяти погибшему 40 дней назад верховному лидеру Ирана Али Хаменеи, сообщает агентство Tasnim.

Самая массовая процессия проходит в Тегеране. Собравшиеся скандируют лозунги в поддержку революционных идей, у многих в руках флаги Ирана и фотографии Хаменеи.

Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате американо-израильских ударов. Помимо него, скончались несколько высокопоставленных чиновников и приближенных лиц, в том числе глава Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани.

Новым верховным лидером был избран Моджтаба Хаменеи - сын погибшего Али Хаменеи.