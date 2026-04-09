Генсек НАТО поддержал мнение Трампа об усилении активности РФ и КНР в Арктике

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил в четверг, что разделяет мнение президента США Дональда Трампа о том, что Россия и КНР повышают активность в Арктическом регионе.

"Я обсуждал с Трампом эту тему очень детально в Давосе, и я разделяю его мнение о том, что это большой риск - что Россия и Китай все более охватывают Арктический регион", - сказал Рютте, выступая в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

Рютте также сказал, что уже может назвать Китай "почетной девятой страной Арктического региона", поскольку благодаря России он все активнее участвует в делах региона.

"Я полагаю, президент (Трамп - ИФ) прав, и нам нужно защищать себя (...) В Давосе мы договорились, что НАТО будет играть роль во всем, что касается Арктики", - добавил Рютте.