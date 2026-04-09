В НАТО заявили, что предоставляют все, что просят США для боевых действий против Ирана

В НАТО заявили, что предоставляют все, что просят США для боевых действий против Ирана
Фото: ЕРА/ТАСС

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники по НАТО предоставляют США всю запрашиваемую помощь, необходимую в конфликте с Ираном.

"Практически без исключений союзники делают все, о чем США ни попросят. Они слышат и отвечают на запросы президента Дональда Трампа", - заявил Рютте, выступая в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

"Предоставлена огромная поддержка: военные базы, логистика и другие инициативы", - добавил Рютте, отметив, однако, что помощь некоторых стран была "немного медленной".

Военная операция США и Израиля в Иране

15
Последствия израильского удара по нефтеперерабатывающему заводу в Тегеране
Хроника 28 февраля – 09 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран Марк Рютте НАТО США
Власти Ирана заявили, что выведут управление Ормузским проливом на новый уровень

В НАТО заявили, что предоставляют все, что просят США для боевых действий против Ирана

 В НАТО заявили, что предоставляют все, что просят США для боевых действий против Ирана

Власти Израиля решили начать прямые переговоры с Ливаном

Рютте назвал невозможным вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем

Рост цен на нефть ускорился

 Рост цен на нефть ускорился

Израиль снова призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

 Израиль снова призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%

 Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%

Иранцы вышли на улицы почтить память Хаменеи спустя 40 дней после его гибели

Завершающий этап эвакуации сотрудников "Росатома" с АЭС "Бушер" пока не отменен

Россия передала Украине тысячу тел погибших военных
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1531 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 112 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8960 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов