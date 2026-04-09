В НАТО заявили, что предоставляют все, что просят США для боевых действий против Ирана

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что союзники по НАТО предоставляют США всю запрашиваемую помощь, необходимую в конфликте с Ираном.

"Практически без исключений союзники делают все, о чем США ни попросят. Они слышат и отвечают на запросы президента Дональда Трампа", - заявил Рютте, выступая в Институте Рональда Рейгана в Вашингтоне.

"Предоставлена огромная поддержка: военные базы, логистика и другие инициативы", - добавил Рютте, отметив, однако, что помощь некоторых стран была "немного медленной".