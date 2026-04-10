Поиск

Politico узнало о недавней беседе Трампа с генсеком НАТО на повышенных тонах

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп на недавней встрече с генсеком НАТО Марком Рютте на повышенных тонах, часто переходя на оскорбления, выразил недовольство странами альянса в связи с их нежеланием участвовать в операции против Ирана, сообщает Politico со ссылкой на источники.

"Все полетело к чертям. Вся беседа состояла из потока оскорблений", - заявил один из источников, знакомых с ситуацией.

По его словам, Трамп, "судя по всему, угрожал сделать вообще что угодно".

Собеседники издания говорят, что президент США использовал встречу для выпуска эмоций, а также дал Рютте понять, что рассматривает различные ответные меры в отношении стран НАТО. Источники не стали уточнять, о каких конкретно мерах шла речь.

Politico отмечает, что у присутствовавших на встрече сложилось впечатление, будто бы Трамп хотел добиться от союзников конкретных действий по скорейшему открытию Ормузского пролива. При этом в Белом доме заявили, что американский лидер не предъявлял главе НАТО никаких четких требований.

Издание пишет, что встреча продлилась несколько часов. Основную часть этого времени Трамп выражал недовольство альянсом. Согласно данным Politico, Рютте стерпел все прозвучавшие в его адрес высказывания.

При этом источники полагают, что визит генсека НАТО в Вашингтон состоялся вовремя, так как позволил Трампу выпустить пар и не упоминать какие-либо ответные действия в отношении альянса в заявлениях по итогам встречи.

"Это уступка в сравнении с предыдущими его заявлениями. Ситуация все еще нестабильная, но альянсу повезло, что Рютте оказался там именно в этот момент", - считает один из собеседников.

Встреча Трампа и Рютте состоялась ранее на этой неделе в Белом доме. Сам генсек НАТО в четверг охарактеризовал встречу как откровенную беседу "между друзьями".

Дональд Трамп НАТО США Марк Рютте Ормузский пролив
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8966 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 115 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1544 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов