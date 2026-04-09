США потеряли 24 дальних ударных дрона MQ-9 Reaper с начала операции против Ирана

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Вооруженные силы США потеряли с начала военной кампании против Ирана 24 дальних разведывательно-ударных беспилотника MQ-9 Reaper на общую сумму 720 млн долларов, сообщил телеканал CBS News со ссылкой на два американских источника.

По их данным, только с 1 апреля американские войска лишились восьми таких БПЛА, стоимость каждого из которых в зависимости от модификации составляет в среднем 30 млн долларов.

Беспилотник используется для сбора разведывательных данных и поражения динамических целей. Он оснащён турбовинтовым двигателем, который позволяет ему развивать скорость более 400 км в час, может находится в воздухе 24 часа на высоте до 15 км. MQ-9 Reaper способен нести ракеты класса "воздух-земля" и "воздух-воздух", а также бомбы с лазерным наведением.

Вместе с тем источники отмечают, что эти дальние беспилотники, которые способны наносить высокоточные удары, являются достаточно легкой мишенью, потому что они были разработаны для борьбы с терроризмом в условиях практически полного отсутствия противовоздушной обороны, а не для боевых действий против стран, имеющих современные зенитные ракетные системы.