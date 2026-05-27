В МИД Франции вызвали посла РФ из-за ситуации на Украине

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - МИД Франции сообщил в среду о вызове посла РФ в Париже Алексея Мешкова на фоне предупреждений России об ударах по Киеву.

"После массированного удара на выходных (...) МИД по распоряжению министра вызывает посла РФ во Франции", - говорится в коммюнике французского внешнеполитического ведомства.

В нем также отмечается, что одна из причин демарша - угроза дальнейших ударов по украинской столице.

В понедельник в МИД России заявили, что Вооруженные силы страны будут наносить удары по центрам принятия решений и по предприятиям украинского ВПК в Киеве. В российском МИД предупредили "иностранных граждан, включая персонал дипломатических миссий и представительств международных организаций, о необходимости как можно скорее покинуть город, а жителей украинской столицы - не приближаться к объектам военной и административной инфраструктуры режима Зеленского".

В ночь на 22 мая в Старобельске (ЛНР) подверглись атаке учебный корпус и общежитие колледжа Луганского государственного педагогического университета. По официальным данным, в момент атаки в здании пятиэтажного общежития, которое в результате удара обрушилось до второго этажа, находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате удара погиб 21 человек.

На выходных российские военные заявили, что в ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами РФ нанесен массированный удар по объектам военного управления, авиабазам и предприятиям ОПК Украины, применялись баллистические, гиперзвуковые и крылатые ракеты.

