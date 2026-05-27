Путин прибыл с госвизитом в Казахстан

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин прибыл в Астану с государственным визитом.

Президентский Ил-96 сопроводили два истребителя ВВС Казахстана.

В аэропорту Путина встретил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

Обменявшись крепкими рукопожатиями, лидеры России и Казахстана проследовали в сторону правительственного терминала.

В рамках трехдневной поездки Путина состоятся российско-казахстанские переговоры на высшем уровне, а также саммит Высшего Евразийского экономического совета.

Официальная программа государственного визита пройдет в четверг, но фактически старт ей будет дан в среду вечером с неформального общения тет-а-тет Путина и Токаева.

Лидеры из аэропорта поедут в резиденцию президента Казахстана "Кедровый дом", где пройдет неофициальный дружеский обед с глазу на глаз. Ожидается, что в ходе этой встречи Путин и Токаев обсудят повестку дня мероприятий в рамках государственного визита и саммита ЕАЭС.

Утром в четверг во Дворце независимости состоится официальная церемония встречи президента России с президентом Казахстана, в которую войдут все элементы, сопутствующие такому формату визита. "Естественно, будет присутствие почетного караула, планируется также пролет самолетов с российским триколором и так далее", - рассказал ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков.

После приветственной части состоятся российско-казахстанские переговоры, которые по традиции пройдут в двух форматах - узком и расширенном.

Тематика переговоров охватывает ключевые аспекты дальнейшего развития двусторонних отношений - от политической, торгово-экономической, военно-технической до культурно-гуманитарной.

"Имеется в виду, что лидеры обменяются мнениями по региональным и международным сюжетам", - отметил Ушаков.

Один из ключевых вопросов - энергетика, в том числе увеличение транзита российской нефти через Казахстан. "Энерговопросы будут обсуждаться, конечно, без сомнения. Энергетика - один из ключевых вопросов, который имеется в виду обсудить. Это та сфера, где наши страны самым активным образом сотрудничают", - сказал помощник президента РФ.

Он добавил, что Москва в вопросе увеличения транзита никаких озабоченностей не испытывает. "Я могу сказать, что прогнозы, которые мы выстраиваем, весьма оптимистичны", - заметил представитель Кремля.

В рамках визита планируется к подписанию 16 документов. В том числе речь идет о соглашениях об основных параметрах создания первой АЭС в Казахстане с участием "Росатома" и о финансировании проекта за счет российского государственного экспортного кредита.

Главный документ, который подпишут президенты - совместное заявление "О семи основах дружбы и добрососедства народов России и Казахстана". "В заявлении обозначена приоритетная задача последовательного укрепления всего комплекса нашего двустороннего сотрудничества", - сказал Ушаков.

После переговоров Путину и Токаеву продемонстрируют три видеоролика, в которых презентуется российско-казахстанское сотрудничество в различных сферах, в том числе промышленности, грузоперевозок при помощи беспилотных машин. Еще одна презентация посвящена привезенным из России в Казахстан амурским тиграм.

Кроме того, в рамках государственного визита предусмотрена и презентация проекта закладки капсулы на месте строительства образовательного центра "Сириус" в Астане.

Будет еще одна совместная церемония, в рамках которой президенты на аллее Вечной дружбы России и Казахстана посадят дерево.

Завершающим пунктом программы государственного визита станет государственный прием от имени президента Казахстана. Но рабочий день на этом не закончится, далее состоятся мероприятия ЕАЭС.

В четверг Путин примет участие в работе пятого Евразийского экономического форума, тема которого - "ЕАЭС в глобальной цифровой гонке, ставка на искусственный интеллект". На пленарном заседании форума выступят главы государств-членов ЕАЭС, а от Армении - вице-премьер этой страны. Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что не приедет на саммит в Астану из-за предвыборной кампании.

Как сказал Ушаков, "наш президент в своем выступлении даст оценку текущему уровню цифровизации и развитию искусственного интеллекта в мире и в рамках ЕАЭС, сформулирует видение ориентиров по дальнейшему углублению интеграции и повышению конкурентоспособности стран-членов союза в данной сфере". Он добавил, что Путин также расскажет об усилиях России по внедрению технологий искусственного интеллекта.

В пятницу, 29 мая, состоится заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС), где в том числе будут обсуждаться планы Армении по вступлению в Евросоюз.