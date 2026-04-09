Ряд объектов ТЭК Саудовской Аравии был поврежден из-за атак

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Ряд объектов топливно-энергетического комплекса Саудовской Аравии был поврежден из-за атак, передает госагентство королевства со ссылкой на официальный источник.

"В частности, были атакованы насосные станции на жизненно важном трубопроводе Восток-Запад (он позволяет экспортировать нефть без использования перекрытого Ормузского пролива - ИФ), что привело к потере примерно 700 тыс. б/с перекачиваемого по трубопроводу объема, который является основным маршрутом снабжения мировых рынков в этот период. Нападение также коснулось нефтеперерабатывающего завода в Манифе, что привело к сокращению его производственной мощности примерно на 300 тыс. б/с", - сообщает агентство.

Ливан не будет вести переговоры с Израилем без предварительного прекращения огня

Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля

Власти Ирана заявили, что выведут управление Ормузским проливом на новый уровень

 В НАТО заявили, что предоставляют все, что просят США для боевых действий против Ирана

Власти Израиля решили начать прямые переговоры с Ливаном

Рютте назвал невозможным вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем

 Рост цен на нефть ускорился

Израиль снова призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

 Оценка роста ВВП США в IV квартале неожиданно ухудшена до 0,5%

Иранцы вышли на улицы почтить память Хаменеи спустя 40 дней после его гибели
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1533 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 112 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8960 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов