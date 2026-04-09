Ряд объектов ТЭК Саудовской Аравии был поврежден из-за атак

Москва. 9 апреля. INTERFAX.RU - Ряд объектов топливно-энергетического комплекса Саудовской Аравии был поврежден из-за атак, передает госагентство королевства со ссылкой на официальный источник.

"В частности, были атакованы насосные станции на жизненно важном трубопроводе Восток-Запад (он позволяет экспортировать нефть без использования перекрытого Ормузского пролива - ИФ), что привело к потере примерно 700 тыс. б/с перекачиваемого по трубопроводу объема, который является основным маршрутом снабжения мировых рынков в этот период. Нападение также коснулось нефтеперерабатывающего завода в Манифе, что привело к сокращению его производственной мощности примерно на 300 тыс. б/с", - сообщает агентство.