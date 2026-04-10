Президент США не считает, что поторопился со словами о победе над Ираном

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что объявление им военной победы над Ираном не является преждевременным.

"Мы совершенно точно победили, и ничего "преждевременного" в этой оценке нет", - написал он в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, у Ирана "никогда не будет ядерного оружия, а очень скоро вы увидите возобновление транспортировки нефти (через Ормузский пролив - ИФ)".

При этом, по мнению президента США, проблему прохода танкеров через Ормузский пролив можно будет решить "либо с помощью Ирана, либо без нее".

Так Трамп прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что говорить о военной победе США на Ираном рано.