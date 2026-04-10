Президент США не считает, что поторопился со словами о победе над Ираном

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что объявление им военной победы над Ираном не является преждевременным.

В миреТрамп призвал Иран не взимать плату за проход через Ормузский проливЧитать подробнее

"Мы совершенно точно победили, и ничего "преждевременного" в этой оценке нет", - написал он в социальной сети Truth Social.

По словам Трампа, у Ирана "никогда не будет ядерного оружия, а очень скоро вы увидите возобновление транспортировки нефти (через Ормузский пролив - ИФ)".

При этом, по мнению президента США, проблему прохода танкеров через Ормузский пролив можно будет решить "либо с помощью Ирана, либо без нее".

Так Трамп прокомментировал публикацию The Wall Street Journal, в которой утверждалось, что говорить о военной победе США на Ираном рано.

Хроника 28 февраля – 10 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Трамп призвал Иран не взимать плату за проход через Ормузский пролив

Возможность экспорта Саудовской Аравии из-за атак упала на 0,7 млн б/с

Ливан не будет вести переговоры с Израилем без предварительного прекращения огня

Путин объявил пасхальное перемирие с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля

Власти Ирана заявили, что выведут управление Ормузским проливом на новый уровень

В НАТО заявили, что предоставляют все, что просят США для боевых действий против Ирана

Власти Израиля решили начать прямые переговоры с Ливаном

Рютте назвал невозможным вступление Украины в НАТО в ближайшем будущем

Рост цен на нефть ускорился

Израиль снова призвал жителей южных пригородов Бейрута эвакуироваться

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1537 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 112 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8960 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 288 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 152 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 98 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов