Президент Кубы не собирается уходить в отставку под давлением США

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что не уйдет в отставку под давлением Вашингтона.

"На Кубе люди, занимающие руководящие посты, не избираются правительством США, и у них нет мандата от правительства США. У нас свободное суверенное государство. У нас есть право на самоопределение и независимость, и мы не подчиняемся планам Соединенных Штатов", - заявил Диас-Канель в пятницу в интервью телеканалу NBC News.

Президент Кубы отметил, что в его стране руководство избирается народом, и, если кубинцы поймут, что лидер государства не справляется со своими обязанностями, то он уйдет.

"У них нет морального права даже заявлять о своей обеспокоенности положением кубинского народа и утверждать, будто кубинское правительство довело страну до такой ситуации, в то время как вся ответственность лежит на их собственных плечах", - добавил Диас-Канель.

Он также подчеркнул, что Куба заинтересована во взаимодействии и обсуждении любых тем с США за исключением смены политической системы.

Президент США Дональд Трамп в последние месяцы регулярно угрожает, что предпримет какие-то действия против кубинских властей.

Так газета New York Times со ссылкой на осведомленные источники сообщала, что администрация Трампа стремится отстранить от власти президента Кубы, но сохранить существующую в стране политическую систему.

Кроме того, США в последние месяцы стремятся блокировать поставки углеводородов на Кубу. Ситуация осложняется тем, что ранее Гавана получала многочисленные грузы с нефтью из Венесуэлы. Эти поставки прекратились, когда венесуэльский президент Николас Мадуро был задержан американскими военными и вывезен в США.