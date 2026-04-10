Израильская авиакомпания El Al с 12 апреля начнет восстанавливать авиасообщение

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Израильская авиакомпания El Al с воскресенья начнет восстанавливать регулярное авиасообщение по всем направлениям, сообщает пресс-служба министерства туризма Израиля.

"Израильская авиакомпания El Al с 12 апреля начнет постепенное восстановление прямого регулярного авиасообщения по всем направлениям. В настоящее время продажа авиабилетов по маршруту Тель-Авив - Москва - Тель-Авив открыта. По некоторым другим направлениям будет открыта с 18 апреля", - говорится в сообщении.

Как пояснила руководитель отдела продаж российского представительства El Al Татьяна Токаренко, полное восстановление полетов займет некоторое время. В ближайшие дни регулярные рейсы могут отменяться.

"Возобновление полетов национального перевозчика Израиля - важный шаг для будущего восстановления турпотока из России", - прокомментировала ситуацию директор российского представительства министерства туризма Израиля в РФ Ксения Воронцова.