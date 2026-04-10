В Киргизии усилили защиту инвесторов

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал поправки к закону об инвестициях, которые устанавливают исключительное право судебных органов принимать решения о конфискации имущества иностранных и местных инвесторов, сообщила пресс-служба президента.

Новые нормы расширяют механизмы разрешения инвестиционных споров, отдавая приоритет мирному урегулированию. Сторонам предлагается решать возникающие конфликты путем прямых переговоров или с использованием медиации. Если компромисс не найден, спор рассматривают суды Киргизии или международный арбитраж (при наличии письменного соглашения).

Закон вводит добровольную аккредитацию для иностранных инвесторов, планирующих работать на территории республики. Это право заменяет собой обязательные ранее процедуры, упрощая вход на рынок и снижая административную нагрузку на новые проекты.

Из текста действующего законодательства исключены требования о нотариальном заверении ряда документов. В частности, это касается документов, подтверждающих полномочия представителей иностранного инвестора, а также учредительных документов, если они уже прошли процедуру легализации или апостилирования в установленном порядке.