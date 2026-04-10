ЕС осудил действия Израиля по расширению присутствия на Западном берегу Иордана

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Недавнее решение Израиля о создании более 30 новых поселений на оккупированном Западном берегу реки Иордан является незаконным, согласно международному праву, заявил официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС).

"Европейский союз решительно осуждает односторонние действия Израиля, направленные на расширение его присутствия на Западном берегу, включая Восточный Иерусалим, которые консультативное заключение Международного суда от 19 июля 2024 года признало незаконными, и призывает правительство Израиля отменить эти решения, соблюдать свои обязательства по международному праву и защищать палестинское население оккупированных территорий", - говорится в опубликованном в пятницу заявлении.

По словам представителя ЕВС, эти действия "серьезно подрывают перспективы мира и сосуществования двух государств".

ЕС также осуждает "продолжающееся и растущее насилие со стороны поселенцев в отношении палестинского гражданского населения", отмечается в публикации.

"Европейский союз подтверждает свою приверженность всеобъемлющему, справедливому и прочному миру, основанному на двугосударственном решении, согласно соответствующим резолюциям Совета Безопасности ООН, при котором два демократических государства – Израиль и Палестина – будут мирно сосуществовать в безопасных и признанных границах", - заявил представитель ЕВС.