Швеция предложила ЕК усилить давление на израильские поселения на Западном берегу Иордана

Предлагается повысить тарифы ЕС на товары из этих поселений

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Швеции сообщило, что предложило Еврокомиссии усилить давление на израильские поселения на Западном берегу Иордана.

"Правительство крайне серьезно относится к продолжающейся политике создания поселений и росту насилия со стороны поселенцев на Западном берегу и поэтому предлагает новые меры в виде расширенной политики дифференциации. Действия израильского правительства на Западном берегу нарушают международное право", - говорится в пресс-релизе.

Как отметил министр международного сотрудничества в области развития и внешней торговли Бенджамин Дуза, ситуация на Западном берегу резко ухудшилась в последние годы, наблюдается всплеск насилия со стороны израильских поселенцев.

"Швеция уже добивается санкций против экстремистски настроенных поселенцев и экстремистски настроенных израильских министров, но давление должно быть усилено. Поэтому мы продвигаем предложение о повышении тарифов на продукцию из незаконных поселений и экспортных сертификатов, - говорит Дуза. - Это четкий сигнал против усиления насилия со стороны поселенцев и широкомасштабного расширения поселений, что подрывает решение о двух государствах".

Предложение о дифференцированных тарифах предусматривает повышение Евросоюзом тарифов на продукцию из израильских поселений на оккупированных территориях.

"Требование экспортного сертификата означает, что продукция из израильских поселений должна иметь палестинские экспортные сертификаты для импорта в ЕС", - подчеркивает правительство Швеции.

Новости по теме

Трамп обвинил Иран в многочисленных нарушениях режима прекращения огня

Лавров анонсировал скорое открытие Генконсульства РФ в ливийском Бенгази

Иранская делегация пока не приехала в Пакистан

Крупнейший в мире айсберг завершает свою историю

Что случилось этой ночью: вторник, 21 апреля

Грузовой корабль "Прогресс МС-32" затоплен в Тихом океане

Тринадцать человек, в том числе россиянин, пострадали при стрельбе у пирамид в Мексике

Трамп убежден, что иранцы приедут на переговоры

Apple сообщила об уходе Тима Кука с поста CEO с 1 сентября 2026 года

CBS сообщил, что второй раунд переговоров Израиля и Ливана состоится 23 апреля
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1811 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 473 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9071 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 437 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 137 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 100 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 75 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов