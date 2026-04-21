Швеция предложила ЕК усилить давление на израильские поселения на Западном берегу Иордана

Предлагается повысить тарифы ЕС на товары из этих поселений

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Швеции сообщило, что предложило Еврокомиссии усилить давление на израильские поселения на Западном берегу Иордана.

"Правительство крайне серьезно относится к продолжающейся политике создания поселений и росту насилия со стороны поселенцев на Западном берегу и поэтому предлагает новые меры в виде расширенной политики дифференциации. Действия израильского правительства на Западном берегу нарушают международное право", - говорится в пресс-релизе.

Как отметил министр международного сотрудничества в области развития и внешней торговли Бенджамин Дуза, ситуация на Западном берегу резко ухудшилась в последние годы, наблюдается всплеск насилия со стороны израильских поселенцев.

"Швеция уже добивается санкций против экстремистски настроенных поселенцев и экстремистски настроенных израильских министров, но давление должно быть усилено. Поэтому мы продвигаем предложение о повышении тарифов на продукцию из незаконных поселений и экспортных сертификатов, - говорит Дуза. - Это четкий сигнал против усиления насилия со стороны поселенцев и широкомасштабного расширения поселений, что подрывает решение о двух государствах".

Предложение о дифференцированных тарифах предусматривает повышение Евросоюзом тарифов на продукцию из израильских поселений на оккупированных территориях.

"Требование экспортного сертификата означает, что продукция из израильских поселений должна иметь палестинские экспортные сертификаты для импорта в ЕС", - подчеркивает правительство Швеции.