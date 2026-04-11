Американский корабль Cygnus XL в субботу стартует к МКС

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Грузовой космический корабль Cygnus XL компании Northrop Grumman в субботу стартует к Международной космической станции (МКС), сообщает NASA.

Запуск с помощью ракеты Falcon 9 компании SpaceX будет осуществлен с 40-го стартового комплекса базы американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде в 07:41 по времени Восточного побережья США (в 14:41 по Москве).

Стыковка "грузовика" с МКС намечена на понедельник в 12:50 по времени Восточного побережья США (в 19:50 по Москве). Она будет проведена путем захвата сблизившегося со станцией корабля дистанционной рукой-манипулятором МКС Canadarm-2 и последующим присоединением его к американскому модулю Unity. "Грузовик" пробудет в составе МКС до октября.

В рамках миссии NG-24 корабль Cygnus XL должен доставить на станцию около пяти тонн груза, в том числе продовольствие, а также оборудование и материалы для проведения десятков научных исследований.