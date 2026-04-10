Лунный корабль "Орион" приближается к Земле

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Американский космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту, совершивший в рамках миссии Artemis II облет Луны, приближается к Земле для предстоящего приводнения в Тихом океане, сообщает NASA.

По данным американского космического ведомства, в настоящее время корабль, в состав экипажа которого входят астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен, находится примерно в 60 тыс. км от планеты.

Orion должен будет приводниться у побережья Калифорнии вблизи Сан-Диего в пятницу в 20:07 по времени Восточного побережья США (в субботу в 03:07 по Москве).

Запуск корабля Orion был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя SLS с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в минувшую среду в 18:35 по времени Восточного побережья США (в четверг в 01:35 по Москве). Продолжительность полета к Луне и обратно составила около 10 дней.

Orion NASA Artemis США
Лунный корабль "Орион" приближается к Земле

