Лунный корабль "Орион" начал схождение с орбиты Земли для приводнения

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Американский пилотируемый космический корабль Orion с четырьмя астронавтами на борту, совершивший в рамках миссии Artemis II впервые за более чем 50 лет облет Луны, начал схождение с орбиты для предстоящего приводнения в Тихом океане, сообщает NASA.

После отделения приборного отсека командный модуль корабля Orion в 02:54 по московскому времени на высоте 122 км войдет в плотные слои атмосферы и затем с помощью парашютной системы в 03:07 приводнится у побережья Калифорнии вблизи Сан-Диего. На Землю вернется экипаж, в состав которого входят астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен.

При вхождении в атмосферу скорость корабля будет достигать 11 км в час. Он будет тормозить тепловым щитом, создавая плазменный кокон с температурой, достигающей 2 тыс. 760 градусов, который примерно на 6 минут прервет связь с экипажем.

После снижения скорости Orion на высоте около 7 тыс. м в 03:03 раскроет тормозной парашют, а на высоте около 1,8 тыс. м в 03:04 - три основных парашюта, чтобы замедлить спуск капсулы и обеспечить мягкое приводнение.

После приводнения экипаж будет эвакуирован спасателями из командного модуля и на вертолетах MH-60 Seahawk доставлен на борт десантно-вертолетного корабля-дока USS John P. Murtha. Сама капсула с помощью лебедок будет затянута в док корабля. Члены экипажа пройдут первичное медицинское обследование, после они будут перевезены на берег и оттуда на самолете отправлены в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

Запуск корабля Orion был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя SLS с космодрома на мысе Канаверал во Флориде в минувшую среду в 18:35 по времени Восточного побережья США (в четверг в 01:35 мск). Продолжительность полета к Луне и обратно составила около 10 дней.