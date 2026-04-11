Спасатели эвакуировали экипаж лунного корабля "Орион" после приводнения в Тихом океане

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Спасатели извлекли экипаж из американского космического корабля Orion, который приводнился в Тихом океане после первого за более чем 50 лет облета Луны в рамках миссии Artemis II, сообщило NASA.

Командный модуль корабля, в состав экипажа которого входят астронавты NASA Рейд Уайзман, Виктор Гловер и Кристина Кох и астронавт Канадского космического агентства (CSA) Джереми Хансен, после схождения орбиты осуществил с помощью парашютной системы мягкое приводнение у побережья Калифорнии вблизи Сан-Диего в субботу в 03:07 по московскому времени.

Как сообщило NASA, все четверо астронавтов после возвращения на Землю чувствуют себя хорошо.

После приводнения они на вертолетах MH-60 Seahawk были и доставлен на борт десантно-вертолетного корабля-дока USS John P. Murtha, где их приветствовал глава NASA Джаред Айзекман.

Сама капсула с помощью лебедок затем будет затянута в док корабля. Члены экипажа после первичного медицинского обследования будут перевезены на берег и оттуда на самолете отправлены в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне (штат Техас).

Запуск корабля Orion был осуществлен с помощью тяжелой ракеты-носителя SLS с космодрома на мысе Канаверал во Флориде 1 апреля по местному времени (в ночь на 2 апреля мск). Продолжительность полета к Луне и обратно составила около 10 дней. За это время Orion в общей сложности пролетел 1 млн 118 тыс. км.

В ходе почти семичасового облета Луны корабль провел научные исследования и фотографирование более чем трех десятков объектов на ее поверхности. Во время максимального сближения космический аппарат находился на расстоянии 6 тыс. 550 км от лунной поверхности.

Экипаж смог в течение примерно пяти часов наблюдать освещенную Солнцем поверхность Луны. Впервые астронавты исследовали ее обратную сторону с более высокой и широкой точки обзора, чем предыдущие американские миссии "Аполлонов".

Астронавты стали свидетелями падения метеоритов на лунную поверхность, наблюдали с уникальной точки обзора затмение, когда Солнце скрылось за Луной, увидев его корону.