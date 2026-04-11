Иранские СМИ сообщили, что нет ясности, понадобятся ли Вашингтону и Тегерану посредники

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Пока нет определенности, состоятся ли прямые контакты между США и Ираном в Исламабаде, или же это будут лишь переговоры через посредников, сообщает в субботу иранское агентство "Фарс".

"Формат переговоров между Ираном и США по-прежнему остается неясным: до сих пор не решено, будут ли они проходить напрямую или через посредников", - пишет агентство.

По информации "Фарс", у иранской стороны мало доверия к переговорной команде из США. "Опыт предыдущих раундов показал, что американцам нельзя доверять из-за их невыполнения обязательств", - говорится в публикации.

Иранские официальные лица, мнение которых приводит агентство, также подчеркивают, что "американцы на самих переговорах занимают одну позицию, но, выходя из переговорной комнаты, в интервью и на практике действуют прямо противоположным образом".

По данным иранских СМИ, американо-иранские переговоры должны начаться в 17.00 по местному времени (15.00 МСК).

CBS сообщил, что США не соглашались размораживать иранские активы

 CBS сообщил, что США не соглашались размораживать иранские активы

Норвегия заявила, что Израиль обязан защищать гражданское население в Ливане

Tasnim сообщает, что переговоры между Ираном и США не продлятся более суток

 Tasnim сообщает, что переговоры между Ираном и США не продлятся более суток

"Хезболла" продолжает атаковать позиции израильских сил

Китай собирается поставить Ирану системы ПВО в ближайшие недели

 Китай собирается поставить Ирану системы ПВО в ближайшие недели

Что случилось этой ночью: суббота, 11 апреля

Число раненых военных США в ходе операции против Ирана достигло 390

 Число раненых военных США в ходе операции против Ирана достигло 390

Спасатели эвакуировали экипаж лунного корабля "Орион" после приводнения в Тихом океане

 Спасатели эвакуировали экипаж лунного корабля "Орион" после приводнения в Тихом океане

Пилотируемый корабль "Орион" после лунной миссии успешно вернулся на Землю

Православные христиане отмечают Великую субботу - канун Пасхи

 Православные христиане отмечают Великую субботу - канун Пасхи
