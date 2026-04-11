CBS сообщил, что США не соглашались размораживать иранские активы

Фото: Morteza Nikoubazl/NurPhoto via Getty Images

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - США не давали согласия размораживать иранские активы в преддверии переговоров в Исламабаде, сообщил в субботу телеканал CBS.

"США не согласились разблокировать какие-либо замороженные иранские активы", - приводит телеканал слова высокопоставленного американского чиновника.

Глава американской делегации вице-президент США Джей Ди Вэнс провел в субботу встречу с премьер-министром Пакистана Шехбазом Шарифом, до этого с пакистанским премьером встретился глава иранской делегации, спикер иранского парламента Мохаммат Багер Галибаф.

Ожидается, что непосредственно переговоры между сторонами начнутся в 15:00 по Москве.

В преддверии переговоров Иран выдвинул ряд условий для начала переговоров. Среди них - разморозка иранских активов и прекращение ударов Израиля по Ливану.

В субботу в ряде СМИ появились сообщения о том, что США согласны разблокировать замороженные активы Ирана.

Хроника 28 февраля – 11 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран США Пакистан
