Иран считает чрезмерными требования США на переговорах

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Иранская сторона считает, что США пока что продолжают выдвигать на переговорах в Исламабаде чрезмерные требования, сообщает в субботу IRIB.

"США продолжают придерживаться непомерных требований", - говорится в сообщении.

Телекомпания информирует, что два раунда переговоров между делегациями завершились, еще один запланирован на вечер субботы.

Ранее агентство "Тасним" сообщало, что переговоры США и Ирана в Исламабаде могут быть продлены еще на один день.

Также агентство информировало, что, по мнению Ирана, "прекращение огня в Ливане еще не реализовано в полной мере, и США обязаны принудить Израиль к выполнению этого обязательства". В публикации говорится, что Иран принял решение начать переговоры в том числе "в связи с согласием американской стороны на разблокировку иранских активов и необходимостью более детальных экспертных и технических обсуждений в этой сфере".