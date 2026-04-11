Tasnim сообщает о возможном продолжении переговоров США и Ирана в воскресенье

Москва. 11 апреля. INTERFAX.RU - Переговоры США и Ирана в Исламабаде могут быть продлены еще на один день, сообщило в субботу иранское агентство Tasnim.

"Возможна однодневная пролонгация переговоров. Переговоры прошли стадию общих вопросов и по некоторым пунктам перешли к техническим обсуждениям", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на своего корреспондента в Исламабаде.

По информации Tasnim, в настоящее время "эксперты обеих сторон изучают детали отдельных вопросов".

"Несмотря на то, что переговоры изначально были запланированы как однодневные, существует вероятность, что для продолжения экспертных обсуждений они будут продлены еще на один день. Однако это пока не окончательное решение", - сообщило агентство.

Ранее в субботу Tasnim передавало, что переговоры между делегациями Ирана и США в Исламабаде продлятся не более одного дня.

По данным телеканала CNN, переговоры между Ираном и США являются прямыми, происходят в очном формате.