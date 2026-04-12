Поиск

В Венгрии в воскресенье пройдут парламентские выборы

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Венгрии в воскресенье стартуют выборы в однопалатный парламент - Государственное собрание.

Депутатов выбирают в 199-местный парламент на четыре года. Выборы проходят по смешанной системе: 106 депутатов избираются по одномандатным округам, 93 - по партийным спискам.

Партии для внесения поправок в конституцию нужно квалифицированное большинство в две трети - 133 места в парламенте.

Участки для голосования будут открыты с 6:00 до 19:00 по местному времени (7:00 - 20:00 мск).

Согласно некоторым опросам, партия 62-летнего премьера Виктора Орбана "Фидес" теряет поддержку населения, в то время как оппозиционная партия "Тиса", возглавляемая 45-летним Петером Мадьяром, заметно набирает сторонников. В частности, по оценкам на основе пяти февральских и мартовских опросов Median, "Тиса" может получить 138-145 мест в парламенте. Все же аналитики отмечают, что голоса тех, кто пока не определился, могут решительно повлиять на результаты выборов.

Лидер партии "Тиса" обещает принять жесткие меры по борьбе с коррупцией, реформировать систему здравоохранения и положить к 2035 году конец зависимости от российских энергоносителей. "Это не значит, что мы не будем закупаться у России, это значит, что мы найдем наиболее дешевые и безопасные ресурсы. Так, в случае энергетического кризиса у нас будет много вариантов удовлетворить потребности Венгрии", - говорил Мадьяр.

Он также выступает за налаживание отношений с ЕС. "Эти выборы - последний шанс (...). Не позволим партии "Фидес" вывести Венгрию из ЕС", - заявил оппозиционный лидер, состоявший в партии Орбана в 2002-2024 годы.

Орбан, со своей стороны, заверяет, что хочет реформ в ЕС, но при этом не собирается прекращать членство Венгрии в этом интеграционном объединении. Он считает, что "Тиса" в случае прихода к власти втянет Венгрию в конфликт на Украине. "Выбор прост: зависимость и упадок или же суверенность, сила и мир", - заявлял он.

Орбан занимает пост премьер-министра страны с 2010 года. До этого он занимал эту должность в 1998 - 2002 годах.

Ранее на этой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс совершил официальный двухдневный визит в Будапешт, во время которого провел встречу с Орбаном. При этом издание The Washington Post сообщало, что Орбан якобы рассчитывал на визит перед парламентскими выборами президента США Дональда Трампа, но тот сосредоточен на конфликте с Ираном.

В ходе визита Вэнс выразил уверенность в том, что по итогам выборов Орбан сохранит должность премьер-министра. "Победу одержит Виктор Орбан, я уверен в этом, равно как и в продолжении нашего позитивного сотрудничества", - сказал американский вице-президент на пресс-конференции во время визита.

Вэнс обвинил руководство ЕС во вмешательстве в парламентские выборы, которое, по его словам, связано с тем, что "им не нравится избранный лидер Венгрии".

Ранее Трамп заявлял, что Орбан "может целиком и полностью рассчитывать" на его поддержку на выборах. По словам американского президента, благодаря Орбану "отношения Венгрии и США вышли на новый уровень".

Виктор Орбан парламент Венгрия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

США и Иран начали новый раунд переговоров

Что произошло за день: суббота, 11 апреля

Президентом Ирака стал Низар Амеди

CNN узнал, что Иран и США ведут прямые переговоры в Исламабаде

 CNN узнал, что Иран и США ведут прямые переговоры в Исламабаде

Трамп заявил, что США приступают к разминированию Ормузского пролива

 Трамп заявил, что США приступают к разминированию Ормузского пролива

Axios сообщил, что несколько кораблей ВМС США прошли по Ормузскому проливу

Иран настаивает на прекращении ударов Израиля по Ливану и разморозке своих активов

Американский телеканал сообщил о начале переговоров Ирана и США в Исламабаде

Пентагон заявил о поражении 90% оборонных предприятий Ирана за время военной операции

CBS сообщил, что США не соглашались размораживать иранские активы

 CBS сообщил, что США не соглашались размораживать иранские активы
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1585 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8976 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 121 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов