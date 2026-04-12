В Венгрии в воскресенье пройдут парламентские выборы

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - В Венгрии в воскресенье стартуют выборы в однопалатный парламент - Государственное собрание.

Депутатов выбирают в 199-местный парламент на четыре года. Выборы проходят по смешанной системе: 106 депутатов избираются по одномандатным округам, 93 - по партийным спискам.

Партии для внесения поправок в конституцию нужно квалифицированное большинство в две трети - 133 места в парламенте.

Участки для голосования будут открыты с 6:00 до 19:00 по местному времени (7:00 - 20:00 мск).

Согласно некоторым опросам, партия 62-летнего премьера Виктора Орбана "Фидес" теряет поддержку населения, в то время как оппозиционная партия "Тиса", возглавляемая 45-летним Петером Мадьяром, заметно набирает сторонников. В частности, по оценкам на основе пяти февральских и мартовских опросов Median, "Тиса" может получить 138-145 мест в парламенте. Все же аналитики отмечают, что голоса тех, кто пока не определился, могут решительно повлиять на результаты выборов.

Лидер партии "Тиса" обещает принять жесткие меры по борьбе с коррупцией, реформировать систему здравоохранения и положить к 2035 году конец зависимости от российских энергоносителей. "Это не значит, что мы не будем закупаться у России, это значит, что мы найдем наиболее дешевые и безопасные ресурсы. Так, в случае энергетического кризиса у нас будет много вариантов удовлетворить потребности Венгрии", - говорил Мадьяр.

Он также выступает за налаживание отношений с ЕС. "Эти выборы - последний шанс (...). Не позволим партии "Фидес" вывести Венгрию из ЕС", - заявил оппозиционный лидер, состоявший в партии Орбана в 2002-2024 годы.

Орбан, со своей стороны, заверяет, что хочет реформ в ЕС, но при этом не собирается прекращать членство Венгрии в этом интеграционном объединении. Он считает, что "Тиса" в случае прихода к власти втянет Венгрию в конфликт на Украине. "Выбор прост: зависимость и упадок или же суверенность, сила и мир", - заявлял он.

Орбан занимает пост премьер-министра страны с 2010 года. До этого он занимал эту должность в 1998 - 2002 годах.

Ранее на этой неделе вице-президент США Джей Ди Вэнс совершил официальный двухдневный визит в Будапешт, во время которого провел встречу с Орбаном. При этом издание The Washington Post сообщало, что Орбан якобы рассчитывал на визит перед парламентскими выборами президента США Дональда Трампа, но тот сосредоточен на конфликте с Ираном.

В ходе визита Вэнс выразил уверенность в том, что по итогам выборов Орбан сохранит должность премьер-министра. "Победу одержит Виктор Орбан, я уверен в этом, равно как и в продолжении нашего позитивного сотрудничества", - сказал американский вице-президент на пресс-конференции во время визита.

Вэнс обвинил руководство ЕС во вмешательстве в парламентские выборы, которое, по его словам, связано с тем, что "им не нравится избранный лидер Венгрии".

Ранее Трамп заявлял, что Орбан "может целиком и полностью рассчитывать" на его поддержку на выборах. По словам американского президента, благодаря Орбану "отношения Венгрии и США вышли на новый уровень".