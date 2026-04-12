Орбан заявил о необходимости выдержать наступающий на Европу кризис

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Венгерский премьер, лидер правящей партии "Фидес" Виктор Орбан после начала парламентских выборов в стране заявил, что Венгрия нуждается в национальном единстве с целью справиться с надвигающимся на Европу кризисом.

"Европа движется в сторону серьезного кризиса, и нам нужно единство на национальном уровне, чтобы ему сопротивляться. Я здесь, чтобы победить", - приводят западные СМИ его слова.

В свою очередь, Петер Мадьяр, возглавляющий оппозиционную партию "Тиса", выразил уверенность в скорой победе его партии и пообещал в качестве первого шага нового правительства принять комплекс мер против коррупции.

"Также нам нужно разморозить замороженные фонды ЕС для нас и усилить позиции Венгрии в рядах ЕС и НАТО", - продолжил он.

Мадьяр также обратился с призывом к жителям страны сообщать о допущенных в ходе выборов нарушениях.

Ранее и Орбан, и Мадьяр проголосовали на выборах. Оба они заявили, что признают результаты голосования.

По данным СМИ, на этих выборах в Венгрии может наблюдаться рекордная явка избирателей.

Согласно некоторым опросам, партия Орбана "Фидес" теряет поддержку населения, в то время как оппозиционная партия "Тиса" Мадьяра заметно набирает сторонников. В частности, по оценкам на основе пяти февральских и мартовских опросов Median, "Тиса" может получить 138 - 145 мест в парламенте. Все же аналитики отмечают, что голоса тех, кто пока не определился, могут решительно повлиять на результаты выборов.

Лидер партии "Тиса" обещает принять жесткие меры по борьбе с коррупцией, реформировать систему здравоохранения и положить к 2035 году конец зависимости от российских энергоносителей. "Это не значит, что мы не будем закупаться у России, это значит, что мы найдем наиболее дешевые и безопасные ресурсы. Так, в случае энергетического кризиса у нас будет много вариантов удовлетворить потребности Венгрии", - говорил Мадьяр.

Он также выступает за налаживание отношений с ЕС. "Эти выборы - последний шанс (...). Не позволим партии "Фидес" вывести Венгрию из ЕС", - заявил оппозиционный лидер, состоявший в партии Орбана в 2002 - 2024 годы.

Орбан, со своей стороны, заверяет, что хочет реформ в ЕС, но при этом не собирается прекращать членство Венгрии в этом интеграционном объединении. Он считает, что "Тиса" в случае прихода к власти втянет Венгрию в конфликт на Украине. "Выбор прост: зависимость и упадок или же суверенность, сила и мир", - заявлял он.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что Орбан "может целиком и полностью рассчитывать" на его поддержку на выборах. По словам американского президента, благодаря Орбану "отношения Венгрии и США вышли на новый уровень".