Трамп заявил, что ему не принципиально, будет ли соглашение с Ираном

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг своих целей в ходе операции против Ирана, и потому ему не так важно, удастся ли заключить соглашение по урегулированию конфликта.

"Мы при любом развитии событий одерживаем победу", - приводит его слова The New York Times.

Трамп пояснил, что по его мнению, США смогли "одержать над ними военную победу".

Переговоры между США и Ираном в настоящее время продолжаются в Пакистане. Многие СМИ сообщали, что между сторонами сохраняются серьезные разногласия.