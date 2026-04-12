Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 апреля

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Иран и США завершили третий раунд переговоров в Пакистане. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что иранская сторона не согласилась на предложенные США условия. В МИД Ирана отметили, что готовы продолжать работу по решению конфликта.

- Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг своих целей в ходе операции против Ирана и потому ему не так важно, удастся ли заключить соглашение по урегулированию конфликта.

- Владимир Путин по традиции посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Торжественную службу в честь Светлого Христова Воскресения возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

- Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что доступ в Ормузский пролив в настоящее время открыт только для гражданских судов. Попытки военных кораблей пройти через Ормузский пролив будут пресекаться,

- "Вашингтон" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Питтсбург" со счётом 6:3. Один из голов на свой счёт записал российский нападающий Александр Овечкин — он забросил шайбу в пустые ворота на 37-й минуте.