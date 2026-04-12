Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 апреля

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Иран и США завершили третий раунд переговоров в Пакистане. Американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что иранская сторона не согласилась на предложенные США условия. В МИД Ирана отметили, что готовы продолжать работу по решению конфликта.

- Президент США Дональд Трамп заявил, что достиг своих целей в ходе операции против Ирана и потому ему не так важно, удастся ли заключить соглашение по урегулированию конфликта.

- Владимир Путин по традиции посетил пасхальное богослужение в храме Христа Спасителя в Москве. Торжественную службу в честь Светлого Христова Воскресения возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

- Корпус стражей Исламской революции (КСИР) заявил, что доступ в Ормузский пролив в настоящее время открыт только для гражданских судов. Попытки военных кораблей пройти через Ормузский пролив будут пресекаться,

- "Вашингтон" в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ победил "Питтсбург" со счётом 6:3. Один из голов на свой счёт записал российский нападающий Александр Овечкин — он забросил шайбу в пустые ворота на 37-й минуте.

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 апреля

США добиваются от Ирана долгосрочных обязательств по отказу от ядерного оружия

 США добиваются от Ирана долгосрочных обязательств по отказу от ядерного оружия

Вэнс заявил, что Иран на переговорах не принял условия США

США и Иран продолжат переговоры в воскресенье

 США и Иран продолжат переговоры в воскресенье

Иран и США завершили третий раунд переговоров в Пакистане

США и Иран начали новый раунд переговоров

Что произошло за день: суббота, 11 апреля

Президентом Ирака стал Низар Амеди

CNN узнал, что Иран и США ведут прямые переговоры в Исламабаде

 CNN узнал, что Иран и США ведут прямые переговоры в Исламабаде

Трамп заявил, что США приступают к разминированию Ормузского пролива

 Трамп заявил, что США приступают к разминированию Ормузского пролива
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1595 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8976 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 121 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов