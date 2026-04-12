Вэнс заявил, что Иран на переговорах не принял условия США

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Иранская сторона на переговорах в Пакистане не согласилась на предложенные США условия урегулирования конфликта, заявил американский вице-президент Джей Ди Вэнс.

"Мы возвращаемся в США, не придя к соглашению", - сказал он журналистам в Исламабаде.

По словам Вэнса, США на переговорах "ясно объяснили, каковы наши "красные линии", по каким вопросам мы можем пойти навстречу, а по каким - нет".

"Они приняли решение не согласиться на наши условия", - подытожил Вэнс.