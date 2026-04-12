Вэнс вылетел из Пакистана после переговоров с Ираном

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Самолёт вице-президента США Джей Ди Вэнса в ночь на воскресенье вылетел из Исламабада, сообщают американские СМИ.

Американская делегация во главе с Вэнсом провела в Пакистане многочасовые приговоры с Ираном, однако не пришла к соглашению об урегулировании конфликта.

Вэнс, как сообщалось, дал понять, что все же надеется на успех переговорного процесса в будущем. В то же время, он не стал уточнять, каковы будут дальнейшие шаги.