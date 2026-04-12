Тегеран отверг предложение США о вывозе иранского обогащенного урана

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - США на переговорах с Ираном настаивали на вывозе с иранской территории запасов обогащенного урана, сообщает в ночь на воскресенье агентство "Тасним".

"Во время переговоров американцы пытались добиться целей, которых не смогли добиться в ходе войны против Ирана. В частности, речь шла об Ормузском проливе и о вывозе из Ирана ядерных материалов", - отмечается в сообщении.

Иранская сторона, по данным агентства, "свела на нет эти попытки".

"Тасним" характеризует сформулированные американской стороной требования как чрезмерные.

"Иранские переговорщики выступили с рядом инициатив, чтобы попытаться подтолкнуть американскую сторону к общей позиции по соглашению. Однако зацикленность США на чрезмерных требованиях помешала американцам проявить реализм и рациональность", - пишет агентство.