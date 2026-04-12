Иран и США на переговорах не решили два-три ключевых вопроса

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Делегации Ирана и США на завершившихся в Пакистане переговорах не смогли найти решение двух или трех ключевых проблем, заявил в воскресенье утром представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"По ряду вопросов удалось добиться прогресса, однако разногласия сохранились по двум или трем ключевым темам. Поэтому в итоге на переговорах не заключили соглашение", - цитирует дипломата телеканал Press TV.

Ранее иранское агентство "Тасним" сообщило, что, по его данным, разногласия касались Ормузского пролива, иранской ядерной программы.