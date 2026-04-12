Иран и США на переговорах не решили два-три ключевых вопроса

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Делегации Ирана и США на завершившихся в Пакистане переговорах не смогли найти решение двух или трех ключевых проблем, заявил в воскресенье утром представитель иранского МИД Эсмаил Багаи.

"По ряду вопросов удалось добиться прогресса, однако разногласия сохранились по двум или трем ключевым темам. Поэтому в итоге на переговорах не заключили соглашение", - цитирует дипломата телеканал Press TV.

Ранее иранское агентство "Тасним" сообщило, что, по его данным, разногласия касались Ормузского пролива, иранской ядерной программы.

Хроника 28 февраля – 12 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Новости по теме

Что случилось этой ночью: воскресенье, 12 апреля

США добиваются от Ирана долгосрочных обязательств по отказу от ядерного оружия

Вэнс заявил, что Иран на переговорах не принял условия США

США и Иран продолжат переговоры в воскресенье

Иран и США завершили третий раунд переговоров в Пакистане

США и Иран начали новый раунд переговоров

Что произошло за день: суббота, 11 апреля

Президентом Ирака стал Низар Амеди

CNN узнал, что Иран и США ведут прямые переговоры в Исламабаде

Трамп заявил, что США приступают к разминированию Ормузского пролива

Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1595 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 8976 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 121 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 153 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов