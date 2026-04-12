Группа вооруженных людей попыталась взять на абордаж судно у берегов Йемена

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Экипаж судна, следовавшего курсом у берегов Йемена, помешало группе вооруженных лиц высадиться на борт, сообщает Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным UKMTO, инцидент произошел в 100 км к юго-западу от Ходейды в Йемене.

В Управление поступила информация, что 10-12 человек, перемещавшихся на лодке, потребовали от судна остановиться; некоторые из этих лиц были вооружены автоматическим оружием.

Команда отказалась выполнить требования, и когда лодка приблизилась к судну с целью высадиться на нем, моряки отогнали ее сигнальной ракетой. В итоге лодка ушла прочь.

Идет расследование происшествия.